Pagelle Empoli-Napoli: i voti del primo tempo

EMPOLI NAPOLI PAGELLE TABELLINO PRIMO TEMPO / Napoli che prova a fare la partita ma trova di fronte un muro, schierato da Andreazzoli dietro la linea della palla. Zielinski disfa, deviando in rete la conclusione di Farias, ma poi Zielinski fa. E che fa! Missile terra-aria che Provedel non vede neppure partire e pareggio tutto sommato meritato. In casa Empoli bene il centrocampo ma si registra l'infortunio (adduttore) di Krunic, sostituito da Brighi.

EMPOLI

Provedel 6

Maietta 6

Silvestre 6,5

Veseli 6

Di Lorenzo 6,5

Traore 6

Bennacer 6,5

Krunic 6,5 (40' Brighi sv)

Pajac 6,5

Farias 6,5

Caputo 6

All.

Andreazzoli 6,5



NAPOLI

Meret 6

Malcuit 5,5

Koulibaly 5,5

Luperto 6

Mario Rui 5,5

Callejon 6

Allan 5,5

Zielinski 6,5

Younes 5,5

Ounas 5,5

Milik 6

All. Ancelotti 6

Tabellino Empoli-Napoli: Zielinski, che gol!

EMPOLI-NAPOLI (PRIMO TEMPO 1-1)

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic (40′ Brighi), Pajac; Farias, Caputo. A disp. Perucchini, Saro, Antonelli, Pasqual, Capezzi, Oberlin, Ricci, Nikolaou, Belardinelli. All. Andreazzoli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik. A disp. Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Maksimovic, Zedadka, Fabian Ruiz, Verdi, Mertens, Gaetano. All. Ancelotti

MARCATORI: 29′ Farias (E), 44′ Zielinski (N)

AMMONITI: Koulibaly (N)

