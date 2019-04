MILAN INFORTUNI DONNARUMMA KESSIE PAQUETA SUSO / Brutte notizie in casa Milan riguardo alle condizioni di Donnarumma e Paqueta, entrambi infortunati nel primo tempo del match contro l'Udinese. Come comunicato dal club rossonero attraverso il proprio sito ufficiale, "Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica. La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana".

A preoccupare maggiormente lo staff medico sono le condizioni del brasiliano, che salterà sicuramente il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro lain programma il prossimo 24 aprile e rischia un lungo stop.

Aggiornamenti anche sulle condizioni di Kessie, che soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro e in mattinata ha svolto un allenamento differenziato e Conti, che ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra. La situazione, in miglioramento, verrà valutata giorno per giorno. Infine, si sta risolvendo la contusione al piede sinistro di Suso, che già oggi si è allenato regolarmente con la squadra.

