Calciomercato Inter e Roma: clausola da 50 milioni e agente in Italia

CALCIOMERCATO INTER ROMA LINCOLN / Rientrato da poco in gruppo dopo un infortunio, Lincoln non fa parte della lista Libertadores del Flamengo. Secondo 'globoesporte.com', nei prossimi giorni il suo agente, Victory Remiro, sarà in Inghilterra, Italia, Portogallo e Spagna per parlare con diversi club e portare offerte ufficiali alla dirigenza carioca.

Sotto contratto con il Fla fino al 2023, l'attaccante diciottenne ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e piace molto a, che provarono ad inserirlo invano nelle trattative per. La prima è andata in porto lo stesso, mentre il centrocampista di proprietà giallorossa è rimasto alla