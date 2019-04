CALCIOMERCATO JUVENTUS FILIPE LUIS / Una vera e propria rivoluzione in difesa. Persi Godin (all'Inter) e Lucas Hernandez (al Bayern Monaco), l'Atletico Madrid potrebbe non vedere concluse qui le partenze dal prorpio reparto arretrato. In casa biancorossa infatti anche Juanfran e Filipe Luis sono in scadenza di contratto e il brasiliano piace a molte squadre. In Italia hanno messo gli occhi su di lui principalmente Inter, Milan e soprattutto Juventus, ma attenzione anche alla concorrenza estera, con il Paris Saint-Germain molto interessato.

I bianconeri, complice l'incerto futuro di, potrebbero virare sull'esperto verdeoro, che però ha dichiarato quali sono le sue priorità. Per tutte le ultime notizie di calciomercato CLICCA QUI

"Ho un contratto fino a giugno con l'Atletico Madrid e il mio primo obiettivo è rinnovare questo accordo" ha svelato il terzino a 'Globo Esporte'. L'emittente brasiliana sottolinea poi come il giocatore piaccia anche a Borussia Dortmund e Flamengo. Ma a proposito di un ritorno in Brasile, Filipe Luis si è espresso così: "La mia priorità è un rinnovo con l'Atletico Madrid. Il Flamengo? Non ho ricevuto alcuna offerta da parte loro, ma sono comunque disposto ad ascoltare tutti".

