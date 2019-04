PELE' MBAPPE' RICOVERO / Preoccupazione per le condizioni di salute di Pelè: l'ex fuoriclasse brasiliano sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Parigi, come riportato da 'RMC Sport'.

Il ricovero sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì dopo l'incontro tra 'O Rey' eper un evento promozionale. Il ricovero sarebbe stato deciso come misura precauzionale ma l'ex calciatore non sarebbe in pericolo di vita. Pelè ha compiuto 78 anni anni nello scorso mese di novembre. L'incontro con Mbappè era già stato rinviato a marzo proprio per problemi di salute accusati dal brasiliano.