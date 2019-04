CHAMPIONS LEAGUE RAI MEDIASET SKY / Quest'anno la Rai è tornata a trasmettere gare di Champions League dopo anni di assenza: frutto di un accordo con Sky stipulato nel 2018 e che prevedeva la possibilità di proroga per altre due stagioni.

Un'opzione che sta facendo nascere una sorta di guerra tra l'emittente di Stato e quella satellitare con una disputa che - secondo 'Il Sole 24 Ore' - potrebbe approdare anche in tribunale. Al di là di questi aspetti c'è da capire cosa accadrà nelle prossime due stagioni per ciò che riguarda la tramissione in chiaro delle gare della Champions: la Rai dovrà fare i conti con un bilancio che sarebbe appesantito dall'esborso per la competizione calcistica. In tutto questo resta alla finestra anche Mediaset che potrebbe quindi rientrare in corsa per le prossime due stagioni.