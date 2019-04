CALCIOMERCATO TOTTENHAM POCHETTINO / Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Crystal Palace, Mauricio Pochettino ha messo a sorpresa in dubbio la sua permanenza alla guida del Tottenham anche nella prossima stagione: "Futuro? Dovete chiedere al presidente Levy della mia situazione - le parole del tecnico argentino, legato agli 'Spurs' da un contratto 'pesante' in scadenza nel giugno 2023 - Si tratta di capire se farò parte o meno del progetto anche nei prossimi mesi".

Le dichiarazioni di Pochettino, mollato daldopo il ritorno di Zidane, sono un po' inaspettate e senz'altro forti, di fatto aprono davvero a un suo possibile addio al club inglese.

Il divorzio potrebbe arrivare davvero a fine stagione, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions (attualmente è quarto, con gli stessi punti del Manchester United quinto). In tal caso il suo futuro potrebbe pure essere in Italia, magari sulla panchina di quella Juventus che da bambino - lui che ha origini piemontesi - è stata la sua squadra del cuore. I bianconeri potrebbe farci più di un pensiero se davvero dovessero separarsi da Allegri. Ma occhio anche all'Inter per il post Spalletti, considerato l'eccellente rapporto col connazionale ed ex compagno nell'Albiceleste Javier Zanetti, e ovviamente al Milan. Per il dopo-Gattuso l'ad Gazidis preferirebbe un tecnico straniero con profilo internazionale. In pratica l'identikit di Pochettino, che il manager rossonero conosce bene visti i suoi lungi trascorsi in Inghilterra, al timone dell'Arsenal. L'ostacolo al suo approdo in Serie A non sarebbe certo l'ingaggio, alto ma alla portata delle tre big: 6,5 milioni di euro.

