CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX /Joao Felix continua ad essere uno dei nomi più in voga per il prossimo calciomercato. Nonostante la sua giovane età (è un classe '99), il suo talento è finito nel mirino delle principali big europee, ma il Benfica spara altissimo.

I portoghesi si rifugiano dietro la clausola rescissoria da 120 milioni di euro e sperano addirittura di ricavare un incasso ancora maggiore dalla sua cessione.

Come annunciato dal giornalista di AS Manu Sainz ai nostri microfoni, la Juventus non sarebbe spaventata dal costo dell'operazione, e sarebbe favorita dai buoni uffici con Jorge Mendes, agente del calciatore e di Cristiano Ronaldo ormai di casa a Torino. Dall'Inghilterra giungono conferme: secondo il The Sun, sono proprio Vecchia Signora e Real Madrid le società in pole per portarsi a casa il calciatore nato a Viseu. Lasciata alle spalle la concorrenza di Manchester City e United, ora è corsa a due: il calciatore, secondo i rumors d'Oltremanica, preferirebbe vestire di blanco, ma la corsa è aperta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui