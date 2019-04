ATALANTA BOLOGNA CONFERENZA GASPERINI / L'Atalanta si gioca domani sera un match fondamentale: battendo il Bologna, infatti, si porterebbe a una sola lunghezza dal quarto posto, alimentando uno straordinario sogno Champions. L'ostacolo del giovedì sera, però, non sarà semplice da superare: il Bologna sembra rivitalizzato dalla cura Mihajlovic e si gioca la salvezza alla morte in ogni partita.

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida oggi in conferenza stampa.

OBIETTIVO - "Dobbiamo migliorare il rendimento casalingo, in questo modo potremo arrivare in alto. Siamo nel momento decisivo della stagione e ogni risultato pesa tantissimo. Le vittorie in questa fase valgono doppio".

BOLOGNA - "Mihajlovic ha costruito una formazione equilibrata ma offensiva, è stato molto brvo".

ATTENZIONE - "Servirà massima concentrazione, in questa fase della stagione ogni partita diventa difficile. Penso al pari interno col Chievo, ad esempio. Dovremo trovare soluzioni che ci sono mancate, come le palle inattive che possono aiutarci molto".

