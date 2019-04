SONDAGGIO TWITTER CRISI MILAN / Il colpevole della crisi Milan post derby, appena 1 punto in due partite, non è Gennaro Gattuso.

La maggior parte (51%) dei nostri follower, in risposta al sondaggio Twitter di Calciomercato.it , la colpa del brutto momento dei rossoneri è della squadra. Per il 29% dell'allenatore e per il restante 20% degli infortuni che hanno colpito in queste settimane, ieri compreso, la formazione di Gattuso.