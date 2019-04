SERIE A COPPA ITALIA EUROPA LEAGUE / Dall'Inter a Torino e Sampdoria: sette squadre in otto punti, tutte in corsa per un piazzamento europeo. Grande attenzione per la corsa Champions con ancora due posti liberi dietro Juventus e Napoli: i nerazzurri con Milan, Lazio, Atalanta e Roma che combattono per la competizione principale.

Due le squadre che accenderanno alla coppa dalle grandi orecchie con le escluse che dovranno lottare per i posti riservati alle italiane in

Da questo punto di vista è fondamentale anche sapere quello che accadrà in Coppa Italia: già perché il regolamento prevede che conquistino l'accesso alla competizione europea le squadre che si classificheranno al quinto e sesto posto in campionato e quella che vincerà la coppa Italia. Prima e ultima andranno direttamente alla fase a gironi, mentre la sesta in campionato dovrà passare per i preliminari. C'è però un'eccezione: se a vincere la coppa dovesse essere una squadra finita nelle prime sei posizioni in Serie A, allora anche la settima accederà all'Europa League. In quest'ultimo caso sarà proprio la settima a passare per i preliminari con quinta e sesta alla fase a gironi. Un'eventualità non remota visto che tre delle quattro semifinaliste sono attualmente nei primi sei posti (Atalanta, Lazio e Milan): l'unica fuori causa è la Fiorentina che per accedere all'Europa League ha l'unica strada di vincere la coppa Italia.

