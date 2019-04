Caso Kean, Balotelli attacca Bonucci: "Ringrazi che non ero lì..."

KEAN BONUCCI BALOTELLI / Il caso Kean continua a causare polemiche. Leonardo Bonucci, a causa delle sue dichiarazioni nel post-gara ("Le colpe sono al 50-50 tra Moise e i tifosi"), ha ricevuto diversi attacchi sui social, dai tifosi della Juventus ma anche da Sterling, in passato vittima di razzismo a sua volta.

Mario Balotelli, molto sensibile al tema, ha voluto dire la sua attaccando pesantemente il difensore bianconero, che questa mattina ha provato a stemperare i toni.

L'attaccante del Marsiglia, commentando un post su Instagram dello stesso Kean, ha infatti scritto: "Bravo! E dì a Bonucci che la sua fortuna è che io non c'ero là. Al posto di difenderti che fa questo? Mah, sono scioccato, giuro! Tvb frate". Le parole di SuperMario hanno causato la reazione di molti sostenitori juventini, che lo accusano di 'seminare zizzania' e, senza dubbio, creano un nuovo caso per il futuro della Nazionale: per un suo eventuale ritorno bisognerebbe, quindi, fare i conti anche con la frattura col difensore.

