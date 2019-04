CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE FERNANDES / Ndombele è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo: Aulas in esclusiva a Calciomercato.it ha raccontato che le offerte migliori sono arrivate finora dalla Premier League ma anche le italiane sono alla finestra con Juventus e Inter interessate al centrocampista francese.

Intanto il Lione si muove per individuare l'eventuale sostituto che potrebbe arrivare proprio dall'Italia: come riferisce 'le10sport.com', infatti, il club transalpino sarebbe interessato a, di proprietà delma attualmente in forza alla. Il centrocampista ha collezionato 24 presenze in campionato e due gol con la maglia viola con i toscani che vantano il diritto di riscatto: nel caso in cui non dovesse essere esercitato il Lione potrebbe farsi avanti con gli Hammers.