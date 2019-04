p>BONUCCI KEAN RAZZISMO / Le polemiche per gli insopportabili cori razzisti controhanno investito anche un calciatore della Juventus., infatti, dopo la gara aveva distribuito le colpe dell'accaduto al 50% tra l'attaccante e la Curva cagliaritana: "Kean sa che quando si fa gol deve pensare a esultare con la squadra e basta, abbracciarci tutti insieme", aveva dichiarato il difensore a 'Sky Sport'.

Le sue parole non sono piaciute nè a una grossa fetta di tifosi bianconeri, che lo ha attaccato sui social dopo un suo post sulla gara (che non aveva riferimenti all'accaduto), nè a Raheem Sterling, anche lui vittima di razzismo in passato. L'attaccante del City ha infatti dedicato una storia Instagram allo juventino: "Colpa al 50 e 50? Non ci resta che ridere".

Bonucci ha provato a spegnere il caso questa mattina, sempre a colpi di social: con un'altra storia, il centrale ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Kean indossando la maglia della Nazionale e ha lanciato un messaggio. "Al di là di tutto, in ogni caso... No al razzismo!". Vedremo se sarà sufficiente...

