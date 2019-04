CALCIOMERCATO ROMA GATTUSO / Gennaro Gattuso potrebbe finire sulla panchina della Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo il 'Corriere dello Sport' il tecnico calabrese, che a giugno rischia di salutare ilanche in caso di qualificazione alla, è un profilo che piace molto ai giallorossi e a Trigoria ha come grande 'sponsor' un certo Francesco, con il quale vinse un Mondiale nel 2006 e che prima del match di domenica contro la Fiorentina ha fatto ben capire di volere maggiori poteri dalla proprietà per quanto riguarda la gestione della parte sportiva. Gattuso sarebbe un'alternativa ai preferiti, ma difficili da raggiungere,. Per la panchina dei capitolini restano comunque in corsa pure altri nomi come, più qualche straniero fino alla 'suggestione', anche lui legato moltissimo a Totti.