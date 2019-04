CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Allan continua ad essere tentato dal Paris Saint Germain, dove sarebbe voluto andare già nella scorsa sessione invernale.

Secondo 'Tv Luna'vuole convincerlo a restare alanche l'anno prossimo e così sta studiando l'aumento del suo attuale ingaggio, ovvero 2 milioni di euro fino al giugno 2023. Per il patron azzurro, tuttavia, sarà pressoché impossibile pareggiare l'offerta dei parigini, vale a dire 8 milioni a stagione, ecco perché la sua cessione - per una cifra comunque importante, tradotto: non meno di 80 milioni di euro - resta probabile.