Serie A, rivoluzione in vista: playout in arrivo?

SERIE A PLAYOFF PLAYOUT / La Serie A potrebbe rinnovarsi nei prossimi anni con una nuova formula in grado di darle maggiore spettacolo fino all'ultima giornata: i tifosi invocano i playoff per l'assegnazione dello scudetto, una rivoluzione senza precedenti in Europa, ma difficilmente attuabile.

Il presidente della Lega Serie A, però, in un'intervista a 'Il Mattino', ha aperto a un altro scenario: "Non credo si possa pensare a un playoff per l'assegnazione dello scudetto, magari si potrà pensare in futuro a un playout per rendere ancora più avvincente la lotta per salvarsi". Il progetto renderebbe la lotta salvezza più aperta e sarebbe una grande novità per il massimo campionato: per ora, in ogni caso, si tratta solo di un'idea.