Calciomercato Roma, nuova richiesta per Gerson

CALCIOMERCATO ROMA GERSON FIORENTINA - L'avventura alla Fiorentina del 21enne centrocampista offensiva Gerson è destinata a chiudersi il 30 giugno visto che i viola non vantano il diritto di riscatto sul brasiliano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, appare comunque difficile che lapossa puntare su di lui per il futuro. Secondo quanto riportato dal sito turco 'aksam.com', ilche già un anno fa fece un sondaggio per l'ex Fluminense, sarebbe pronto a tornare alla carica la prossima estate.