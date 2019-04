CALCIOMERCATO MILAN SUSO BAYER / Dopo aver resistito in estate a ogni offerta, il Bayer Leverkusen sta ormai entrando nell'ordine di idee di salutare Leon Bailey a fine stagione.

Il casting per la sostituzione dell'esterno giamaicano è già iniziato e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il club tedesco sta monitorando anche la Serie A., già cercato nel 2017, rappresenta al momento il principale obiettivo, ma senza la qualificazione alle coppe europee servirà uno sforzo importante per arrivare al giocatore del, non tanto per una questione economica, quanto per motivi di appeal. Il club rossonero non esclude affatto una cessione estiva, ma le piste che portavano in Spagna si sono irrimediabilmente raffreddate dopo la brutta stagione disputata dall'ex Liverpool. In Italia, dove il Dg Rudiè stato la scorsa settimana, piace anche, mentre in Spagna ci sono stati dei sondaggi pere Pablo