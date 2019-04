INTER ICARDI CURVA NORD / La presa di posizione di ieri della Curva Nord sul ritorno di Icardi tra i convocati dell'Inter è stato oggetto di discussioni e polemiche.

Così il tifo organizzato nerazzurro ha voluto precisare la propria posizione spiegando che nasce dalla "frustrazione per una imbarazzante querelle sicuramente mal gestita dalla società ma nella quale sia il numero 9 che la sua consorte manager hanno unicamente pensato a speculare manifestando solo per convenienza attaccamento ai nostri colori (il duomo nerazzurro postato dopo la vittoria nel derby fa sorridere davanti al sorriso di lady W dopo la sconfitta con la Lazio)".

Il comunicato poi prosegue: "Chi non ha le fette di salame sugli occhi non può non capire che l'imposizione del rientro del 9 è dettata da esigenze di rivalutazione del valore di mercato e non certo da un reale riavvicinamento dello spogliatoio al giocatore. Non si può far finta di non capire che le dichiarazioni dell'allenatore sono solo frasi di circostanza per ritrarre davanti all'opinione pubblica il quadro di una riconciliazione che in realtà non è mai avvenuta".

I tifosi poi aggiungono: "Certo, per la classifica ed il finale di stagione che tutti auspichiamo, la presenza del giocatore dalle comprovate ed innegabili qualità tecniche può esser di contributo all’obiettivo immediato ma certamente allo stesso tempo assolutamente controproducente per creare le premesse di un ambiente unito come dovrebbe esser lo spogliatoio di una squadra con reali ambizioni di successo future".

