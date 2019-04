MILAN INFORTUNIO DONNARUMMA PAQUETA / Arrivano brutte notizie dall'infermeria per il Milan che dopo il pareggio con l'Udinese perde anche i pezzi.

Per Donnarumma e Paqueta è giornata di esami strumentali dopo gli infortuni riportati nel match di ieri e la situazione non è incoraggiante. Il portiere, infatti, ha riportato uno stiramento ai flessori che lo terrà sicuramente fuori dalla sfida con la Juventus in programma sabato pomeriggio. Per Paqueta, invece, saranno necessari ulteriori accertamenti alla caviglia nel pomeriggio, ma filtra pessimismo e si teme un lungo stop.