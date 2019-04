CAGLIARI JUVENTUS KEAN / Non si placano le discussioni dopo quanto accaduto durante Cagliari-Juventus con Kean come protagonista. A prendere le difese dell'attaccante bianconero è il papà Biourou Jean Kean che a 'Radio Marte' racconta: "Il gesto di ieri verso mio figlio è bruttissimo. I ragazzi sono tutti uguali e ognuno di loro ha il proprio modo di godere dei goal fatti. Queste persone sono ignoranti. Il calcio è divertimento e i ragazzi fanno ciò.

Mio figlio è tranquillissimo e gli ho consigliato di non guardare alle cose che gli stanno capitando. Non ho visto nessun tipo di provocazione da parte di mio figlio, in campo. Quando fa gol, balla sempre davanti i tifosi. Il razzismo non deve più esistere. Dobbiamo crescere nella testa e nel comportamento".

Nelle dichiarazioni di Kean sr c'è anche spazio per il futuro dell'attaccante: "Alla Juventus, Moise è a casa sua. Al Napoli lo vedrei bene in prestito perchè mi piace il gioco della squadra ma poi, dovrebbe tornare alla Juventus".

