CAGLIARI JUVENTUS KEAN BONUCCI STERLING / Il caso Keanscoppiato ieri durante Cagliari-Juventus travalica i confini italiani e riempie le cronace in tutta Europa. Nel mirino delle critiche finisce anche Leonardo Bonucci che al termine della gara aveva in qualche modo incolpato anche il suo compagno di squadra: "Credo che la colpa sia 50 e 50: Kean ha sbagliato (riferendosi all'esultanza, ndr) e la curva ha sbagliato".

Una presa di posizione che non è affatto piaciuta a Raheem, attaccante del, che ha utilizzato una storia Instagram per far trapelare tutta la sua contrarietà nei confronti del difensore bianconero: "La colpa è 50-50? - scrive taggandoe allegando l'emoticon del sorriso e dell'applauso -. Tutto quello che puoi fare ora è ridere". Tutte le news sulla Juventus: CLICCA QUI

Un attacco che arriva da un calciatore che negli ultimi mesi è stato più volte vittima di comportamenti razzisti: dal caso scoppia nella sfida tra Chelsea e Manchester City all'episodio più recente avvenuto durante la sfida dell'Inghilterra contro il Montenegro.

