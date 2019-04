CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO CHAMPIONS LEAGUE / La frenata improvvisa del Milan mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Rossoneri che fino a tre settimane fa sembravano lanciatissimi, poi la sconfitta nel derby contro l'Inter ha cambiato tutto. Dopo la pausa, è arrivato il nuovo ko a Genova con la Sampdoria e il pari di ieri con l'Udinese mette il Diavolo a tiro di Atalanta e soprattutto Lazio: con due gare e quattro punti in meno, i biancocelesti possono potenzialmente operare il sorpasso. E il 13 aprile a San Siro c'è lo scontro diretto coi biancocelesti. Finale di campionato in cui c'è da dare tutto per raggiungere un obiettivo che manca ormai da ben sei stagioni, un nuovo fallimento peserebbe non poco sugli scenari di crescita della società. Le prospettive di calciomercato sarebbero innegabilmente diverse, in caso di raggiungimento del quarto posto o senza. Con un punto interrogativo notevole, a prescindere, sul futuro del tecnico Gennaro Gattuso. Analizziamo tutti i possibili scenari futuri in casa Milan con e senza Champions League, a cominciare da Gattuso.

Calciomercato Milan, giallo Gattuso: sarà addio in ogni caso?

Situazione di grande incertezza sul futuro di 'Ringhio', a prescindere dal piazzamento finale. Nella conferenza stampa di venerdì, alla vigilia della sfida con la Sampdoria, il calabrese aveva dichiarato: "Cosa farò lo saprete tra due mesi". Dunque, l'addio sembra praticamente scontato nel caso in cui non arrivasse la qualificazione in Champions. Ma anche con il raggiungimento del quarto posto, le percentuali di una separazione sembrano decisamente in crescita. Per il post Gattuso numerose le piste, a cominciare da Conte. La corsa all'ex Chelsea però si annuncia difficile, vista la presenza dell'Inter su di lui. Si ritorna a parlare, in alternativa, di Sarri, mentre crescono le quotazioni di De Zerbi, per il quale dopo aver giocato nelle giovanili rossonere si tratterebbe di un ritorno.

Calciomercato Milan, gli acquisti con la Champions: riscatto Bakayoko, poi...

Da non sottovalutare la pista, sempre molto stimato dadopo i trascorsi insieme all'. Di recente, poi, è spuntata anche la candidatura di Simone

I margini di manovra del calciomercato Milan in entrata, è naturale, sarebbero maggiori grazie agli introiti garantiti dalla partecipazione alla fase a gironi della Champions. Prioritario, tra le altre cose, il riscatto di Bakayoko, identificato come uno dei perni del progetto tecnico futuro e per il quale servono i 35 milioni pattuiti con il Chelsea. Quanto alla campagna acquisti, uno dei pallini del Milan è Everton su cui Calciomercato.it ha svelato l'interessamento anche della Roma. Altri obiettivi in entrata per l'attacco restano Saint Maximin e Deulofeu, con il futuro di Suso e Calhanoglu piuttosto in bilico. Senza dimenticare il possibile colpaccio Milinkovic-Savic, che può tornare nei radar - cruciale, a maggior ragione, tenere alle proprie spalle la Lazio - e l'eventuale assalto al brasiliano David Neres, che l'Ajax lascerebbe partire solo per una cifra piuttosto elevata.

Calciomercato Milan senza Champions: Brahimi, Diawara, Verdi e gli addii

Nel caso in cui l'obiettivo minimo del quarto posto non fosse raggiunto, va da sé che bisognerebbe rivalutare al ribasso budget ed eventuali investimenti. La strada del riscatto di Bakayoko si complicherebbe molto, la prima ipotesi per reperire i fondi potrebbe portare al sacrificio di Kessie. Per i rinforzi tra centrocampo e attacco, servirebbero poi colpi con un minor esborso economico. Piace sempre molto Sensi del Sassuolo, nomi caldi anche Diawara e Verdi che potrebbero essere in uscita dal Napoli. Ipotesi ulteriore quella che porterebbe a Milivojevic, acquistabile dal Crystal Palace a cifre non esorbitanti. Davanti, la prima opzione diventerebbe Brahimi, in scadenza di contratto con il Porto e dunque acquistabile a parametro zero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui