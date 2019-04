CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO CHELSEA / Tiemoué Bakayoko ha conquistato il Milan ma ora il riscatto non è più così semplice. Il centrocampista francese, arrivato in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, dopo un avvio difficile è riuscito a imporsi in rossonero diventando uno dei punti fermi della squadra di Rino Gattuso.

Una situazione che porterebbe il Milan a riscattare il calciatore anche se Leonardo e Maldini devono fare i conti comunque con i paletti dettati dal Fair Play Finanziario. A questo si aggiunge un altro problema: il blocco del mercato per il Chelsea imposto dalla Fifa potrebbe complicare i piani rossoneri. La società italiana, infatti, punterebbe su uno sconto per il centrocampista ma i 'Blues' non sono affatto intenzionati a concederlo: anzi, in mancanza del pagamento della cifra pattuita per il riscatto, - riferisce il 'Mirror' - Bakayoko diventerà un elemento della rosa della squadra londinese nella prossima stagione.