SAMPDORIA-ROMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE QUAGLIARELLA GIAMPAOLO DZEKO RANIERI - Sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Torino, la Sampdoria chiude gli anticipi del sabato della trentunesima giornata del campionato di Serie A ospitando la Roma. I blucerchiati sono ancora in corsa per un posto nella prossima edizione dell'Europa League, così come i giallorossi di Claudio Ranieri, che arrivano a questo appuntamento dopo il 2-2 interno contro la Fiorentina, con la vittoria che manca dall'11 marzo scorso.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris' di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-ROMA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Vieira, Praet, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel All. Giampaolo

ROMA (4-4-2): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Pellegrini, Zaniolo, Kluivert; Schick. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:Juventus 84; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Atalanta 51; Torino 49; Lazio e Roma 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo 35; Parma 34; Genoa e Cagliari 33; Spal 32; Udinese 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11

