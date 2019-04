MILAN PSG PELE MBAPPE PAQUETA / Pelé incorona Kylian Mbappé. Durante un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il mito del calcio brasiliano ha parlato del fuoriclasse del PSG e anche di Paqueta, nuovo acquisto del Milan: "C’è sempre stato un canale aperto tra l’Italia e il Brasile e anche Paqueta sta seguendo l’esempio di molti giocatori che ai miei tempi decidevano di venire da voi e poi diventavano dei campioni in Serie A. Come Altafini che come Paqueta andò al Milan e diventò fortissimo, giocando prima per il Brasile e poi pure per l’Italia.

Da noi lo soprannominiamo Mazzola".

Anche per Mbappé, Pelé ha avuto parole molto dolci: "Se Kylian continua così dovrò rimettermi gli scarpini. Qualità? La prima è la sua capacità di giocare in velocità. E’ un attaccante che pensa veloce. Quando gli arriva il pallone sa già che cosa fare. Poi è molto rapido pure nella corsa e nel dribbling, come lo ero io. Ma non è bello come me. Cosa migliorare? Se proprio c’è qualcosa su cui può lavorare è il colpo di testa. Di gol così ne ho segnati tanti in carriera. Di sicuro Dio gli ha dato grandissime qualità, ma per fare meglio deve davvero concentrarsi anche sulla cura della condizione fisica. Mbappé ha già qualità da Pallone d’oro, ma vincerlo a volte è anche una questione di fortuna".

