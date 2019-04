JUVENTUS-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ALLEGRI KEAN GATTUSO CHAMPIONS PIATEK - Dopo la vittoria esterna nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, la Juventus torna in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Ospite dei bianconeri di Massimiliano Allegri è il Milan di Gennaro Gattuso, reduce dal deludente pareggio interno contro l'Udinese e impegnato nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (3-5-2): Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. All.: Allegri

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All.: Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Atalanta 51; Torino 49 **; Lazio* e Roma 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo 35; Parma **34; Genoa e Cagliari 33; Spal 32; Udinese* 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

