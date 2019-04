Calciomercato Napoli, segnali da Empoli: 'dispetto' a Roma e Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI EMPOLI BENNACER / "Qualcosa c'è stato a gennaio". Confermando le indiscrezioni di Calciomercato.it, recentemente il presidente dell'Empoli ha parlato della trattativa per Bennacer al Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Fabrizio, però, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha aperto anche alla possibilità di ulteriori club italiani: "Vedremo se a giugno si discuterà di nuovo del ragazzo, che potrebbe calcare grandi palcoscenici come quelli di". Durante il match di stasera tra i toscani e i partenopei, quindi,sarà l'osservato speciale di, che raccoglierà informazioni importanti in vista di una eventuale trattativa estiva: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Classe 1997, il franco-algerino è un centrocampista di grande qualità cresciuto nelle giovanili dell'. La sua valutazione sembra aggirarsi sui 15 milioni di euro.