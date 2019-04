SERIE A SPAL LAZIO HIGHLIGHTS / La lotta per la salvezza e la Champions passa per Ferrara: Spal-Lazio è un incrocio tra la corsa alla permanenza in Serie A e quella alla qualificazione alla più importante competizione continentale.

La spunta la squadra di casa, che passa all'89' con un calcio di rigore diconcesso dopo consulto al. Prova incolore della Lazio che resta al quinto posto, vittoria pesante in chiave salvezza per gli estensi. Calciomercato.it vi offre gli highlights di Spal-Lazio tramite il canale Youtube della Lega Serie A.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui