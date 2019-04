PARMA-TORINO DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE D'AVERSA BELOTTI MAZZARRI - Dopo la sconfitta, patita nel finale, contro il Frosinone, il Parma torna in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I gialloblu di Roberto D'Aversa si trovano adesso molto vicini alla zona calda della classifica con la vittoria che manca dal 9 marzo scorso (1-0 casalingo contro il Genoa); l'avversario di giornata è il Torino di Walter Mazzarri, vittorioso contro la Sampdoria e in piena lotta per un piazzamento in Europa League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-TORINO

PARMA (3-5-2): Sepe; Sierralta, Iacoponi, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Rigoni, Barillà, Di Marco; Ceravolo, Sprocati. All. D'Aversa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Atalanta 51; Lazio*, Torino e Roma 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo 35; Genoa, Cagliari e Parma 33; Spal 32; Udinese* 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11

*una partita in meno

