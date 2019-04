Calciomercato Juventus, si complica la pista Varane

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG / Nonostante le rassicurazioni di Zinedine Zidane che ha detto di "non immaginare un RealMadrid senza Varane", il futuro del difensore francese rimane da decifrare e la lista dei club interessati all'ex Lens si fa sempre più lunga.

Da tempo infatti è nel mirino di molti top club europei, tra cuie non solo. Le indiscrezioni secondo cui il centrale classe '93 avrebbe deciso di lasciare il club, poi, hanno infiammato ulteriormente le pretendenti con in particolare ilche starebbe muovendo i primi passi concreti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo 'As' secondo cui Varane sarebbe il primo obiettivo dei parigini che lo indicano come l'erede ideale di Thiago Silva che compirà 35 anni a settembre.