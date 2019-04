SERIE A ROMA FIORENTINA HIGHLIGHTS / Vietato sbagliare: dopo le sconfitte contro Spal e Napoli, la Roma ha un solo risultato utile a disposizione contro la Fiorentina, vincere.

All'Olimpico la squadra di Ranieri deve invertire la rotta per poter dire la propria nella lotta Champions: di fronte i giallorossi si troveranno una squadra senza grandi obiettivi da raggiungere ma con la voglia di ben figurare in questo finale di campionato in attesa della decisiva semifinale di ritorno contro l'Atalanta. Attraverso il canale Youtube della Lega Serie A, Calciomercato.it vi offre gli highlights di Roma-Fiorentina.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui