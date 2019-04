p>VIDEO SERIE A GENOA INTER /è soprattutto la gara di Mauro, tornato titolare dopo quasi due mesi di assenza: a 'Marassi' va in scena una sfida fondamentale per la corsa Champions dei nerazzurri che non possono permettersi altri passi falsi dopo la sconfitta interna nello scontro diretto contro la. I rossoblù dal canto loro, dopo aver battuto sul proprio terreno la, sognano un'altra impresa per dimenticare la sconfitta di Udine. Calciomercato.it, attraverso il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Genoa-Inter.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui