FROSINONE PARMA HIGHLIGHTS / Il Frosinone per le ultime speranze salvezza, il Parma per cancellare la sconfitta interna contro l'Atalanta: allo 'Stirpe' va in scena la sfida tra la squadra di Baroni e quella di D'Aversa.

Frosinone-Parma è una partita fondamentale per i padroni di casa che si giocano le ultime chance di agganciare il treno che porta fuori dalle sabbie mobili delle retrocessione: i ciociari arrivano da tre sconfitte consecutive, le ultime due pesantissime contro dirette concorrenti (Empoli e Spal); i ducali non vivono certo un periodo migliore: quattro punti conquistati nelle ultime sette partite. Calciomercato.it, attraverso il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Frosinone-Parma.

