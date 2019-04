Juventus, da Pogba a Koulibaly: messaggi social per Kean

CAGLIARI JUVENTUS RAZZISMO KEAN POGBA MATUIDI / Moise Kean vittima di ululati razzisti durante Cagliari-Juventus. Le immagini provenienti dalla 'Sardegna Arena' hanno indignato i telespettatori, facendo in poco tempo il giro del web e varcando i confini italiani. Lo stesso Kean, che nelle ultime ore ha ricevuto il supporto del suo agente Mino Raiola, ieri ha chiarito il motivo della sua esultanza provocatoria: "Il miglior modo di rispondere al razzismo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante ha ricevuto anche il sostegno dei colleghi e compagni, tra i quali. Blaise, in particolare, ha sentenziato su Instagram: "Bianco+neri. #Notoracism". Commentando il post del centrocampista, anche il napoletanoha espresso il suo pensiero: "Matuidi e Kean, sappiamo da dove veniamo. Ci dà solo forza, #notoracism". Da sottolineare, tra gli innumerevoli messaggi, anche quello di Paul: "Sostengo ogni lotta contro il razzismo, siamo tutti uguali. Bravi italiani, svegliatevi: non si può lasciar parlare un piccolo gruppo razzista per voi".