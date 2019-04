GENOA INTER STREAMING DAZN / C'è tanta attesa per il match di Genova che vedrà affrontarsi Genoa-Inter nella gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A.

Alle 21 di mercoledì 3 marzo, allo stadio 'Marassi', il 'Grifone' di misterdopo il ko con l'Udinese ospita l'Inter di Lucianoreduce dalla sconfitta con la Lazio e che dopo più di 50 giorni torna a schierare dal primo minuto Mauro, rientrato in gruppo dopo il caso che ha infiammato per due mesi l'ambiente nerazzurro.

Genoa-Inter di mercoledì 3 marzo sarà trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming DAZN disponibile per gli abbonati su pc, smartphone, smart tv e tablet. Per i nuovi abbonati è garantito il primo mese di visione gratis, terminato il quale scatterà l'abbonamento a 9,99 euro al mese. L'eventuale recesso, successivamente, sarebbe altrettanto gratuito.

E' possibile vedere la gara gratuitamente in streaming su siti alternativi come Rojadirecta, ma è una scelta che sconsigliamo per la scarsa qualità della resa audio e video e perché tali portali mettono a rischio virus i vostri dispositivi. Inoltre, il servizio offerto da questi portali potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento dal Provider Internet.

