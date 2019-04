DIRETTA ATALANTA BOLOGNA FORMAZIONI / Si giocano tanto Atalanta e Bologna, in campo alle 21 per chiudere il programma della tretensima giornata di Serie A. I bergamaschi continuano a coltivare il sogno Champions League e cercano i tre punti contro una squadra in salute, rigenerata dalla cura Mihajlovic e dal successo raggiunto in extremis contro il Sassuolo.

Calciomercato .it seguirà la sfida di Bergamo in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. All.: Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Lyanco, Krejci; Donsah, Pulgar, Nagy; Orsolini, Falcinelli, Sansone. All.: Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Lazio* e Atalanta* 48, Roma e Torino 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo 35; Genoa, Cagliari e Parma 33; Spal 32; Udinese* 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11. *Una gara in meno

