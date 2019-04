Cagliari-Juventus, razzismo contro Kean: Raiola scatenato

CAGLIARI JUVENTUS RAZZISMO KEAN RAIOLA / Mino Raiola dà un calcio al razzismo. Dopo l'episodio di ieri durante Cagliari-Juventus, il noto agente che, tra gli altri, assiste proprio Kean, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti: "Non si può essere italiano e razzista allo stesso tempo. Io sono con Kean e Blaise (Matuidi, ndr) - le sue parole riportate da 'Ansa' - Per me il razzismo e sinonimo di ignoranza.

Nessuno può o dovrebbe giustificarlo. Sono fiero dei miei ragazzi e sono con loro fino alla fine. Serve coraggio e severissime punizioni per chi pratica il razzismo e per chi lo giustifica, in un maniera o altra. Bisogna essere uniti contro il razzismo". Ieri sera, lo stesso Kean ha mandato un messaggio sul suo profilo Instagram , spiegando il motivo della sua esultanza.

