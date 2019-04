DIRETTA SASSUOLO CHIEVO FORMAZIONI / Il Sassuolo di De Zerbi non sa più vincere. L'ultimo successo in campionato risale addirittura al 26 gennaio. Al Mapei Stadium arriva un Chievo che non trova i tre punti addirittura dal 29 dicembre e che, reduce dallo 0-3 casalingo contro il Cagliari, ha ben poco da chiedere a questo campionato.

Calciomercato.it vi offre la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga. All. De Zerbi

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Hetemaj, Rigoni, Giaccherini, Kiyine; Pucciarelli, Stepinski. All. Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Lazio* e Atalanta* 48, Roma e Torino 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Genoa, Cagliari e Parma 33; Sassuolo* 32 e Spal 32; Udinese* 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo* 11

