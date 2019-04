DIRETTA GENOA INTER FORMAZIONI ICARDI / Scatta l'ora di Icardi. Dopo la mancata convocazione contro la Lazio e le accuse in diretta tv di Spalletti, l'attaccante argentino sarà titolare in Genoa-Inter. Troppo importanti i punti in palio nella corsa Champions, con i nerazzurri che vogliono approfittare del pareggio interno del Milan contro l'Udinese. Tra i liguri, non ci sarà lo squalificato Criscito.

Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI



GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Sturaro, Radovanovic, Rolòn; Lerager; Kouamè, Sanabria. All. Prandelli

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui