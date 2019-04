Cagliari-Juventus, polemiche e razzismo: Kean risponde sui social

CAGLIARI JUVENTUS RAZZISMO KEAN / Tra gol, mercato, polemiche e razzismo, Moise Kean sta vivendo settimane da protagonista sulla scena mediatica. Ieri, nel match tra Cagliari e Juventus, l'attaccante è stato vittima di alcuni ululati razzisti provenienti dagli spalti.

Così, dopo aver siglato la rete del definitivo 2 a 0, si è lanciato in una esultanza provocatoria nei confronti della curva sarda, che ha risposto con rinnovati fischi e ululati. Dopo aver ricevuto complimenti per il gol e critiche per l'atteggiamento, però, l'attaccante ha voluto chiarire il suo pensiero attraverso il profilo Instagram. Postando l'immagine della sua esultanza sotto la curva cagliaritana, Kean ha sentenziato: "Il miglior modo di rispondere al razzismo".