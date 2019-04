Calciomercato Psg, i motivi dello stop al rinnovo di Dani Alves

CALCIOMERCATO PSG RINNOVO DANI ALVES / Tra le varie situazioni in bilico e da tener d'occhio in casa Paris Saint-Germain c'è anche la questione relativa al rinnovo del contratto di Dani Alves. Il brasiliano è in scadenza a fine stagione ed al momento il rinnovo è congelato, tant'è che negli ultimi giorni sono circolate voci su offerte da diversi club tra cui il Boca Juniors.

Secondo quanto scrive oggi il francese 'Le Parisien' sarebbe stato lo stesso Dani Alves a stoppare la trattativa per il prolungamento. Il motivo? L'ex Juventus, che compirà 36 anni a maggio, ha fissato per il Mondiale 2022 l'ultima tappa della sua carriera ed entro quella data vuole diventare il calciatore più vincente della storia del calcio.Per questo prima di firmare con il Psg vuole sapere quali saranno le reali ambizioni del club e, soprattutto, se riuscirà a trattenere tutte le stelle allestendo una rosa in grado di vincere la Champions League.