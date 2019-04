CALCIOMERCATO GENOA INTER JUVENTUS KOUAME / Obiettivo tre punti dopo la sconfitta contro la Lazio. E' il monito dell'Inter, che con una eventuale vittoria stasera contro il Genoa allungherebbe il passo sul Milan, fermato ieri dall'Udinese sul pareggio. La squadra di Spalletti avrà l'aiuto di Icardi per rinsaldare il terzo posto, ma dovrà fare attenzione alla pericolosità degli avversari, che in casa di recente hanno vinto e dominato contro la capolista. Oltre agli spunti in chiave classifica, però, la gara di stasera potrebbe dare importanti segnali di calciomercato: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Kouame

Capitanata da, la dirigenza nerazzurra punterà lo sguardo su, tra i talenti più in vista nella formazione di

Stando alle ultime di formazione, l'ivoriano stasera dovrebbe guidare l'attacco genoano nel match contro l'Inter, supportato da Sturaro nell'inconsueto ruolo da trequartista. Classe 1997, dopo un inizio di stagione molto positivo al fianco di Piatek, Kouame è entrato nel mirino della Juventus, oltre a svariati club italiani (Napoli e Roma su tutti) e stranieri (Crystal Palace tra gli altri). Così, è inevitabile che, approfittando della gara di stasera, anche la dirigenza nerazzurra possa osservare le sue movenze in vista di una eventuale trattativa futura che suonerebbe come 'sgarbo' alla rivale bianconera, che fu tra le prime a interessarsi al calciatore. Valutato circa 25 milioni di euro, Kouame è un attaccante possente che può svariare su tutto il fronte offensivo. La prossima estate potrebbe quindi scatenarsi l'asta italiana per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui