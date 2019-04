Calciomercato Juventus, affare Pogba: annuncio imminente dello United

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / È di nuovo quello di Paul Pogba uno dei nomi più caldi del calciomercato in vista di un'estate che si preannuncia rovente con tanti top club che pianificano rivoluzioni e cambiamenti profondi. Tra questi spicca sicuramente il RealMadrid che con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ha inserito in cima alla lista dei desideri proprio il centrocampista francese del ManchesterUnited sempre nel mirino pure della Juventus, in allerta e pronta a cogliere eventuali segnali di apertura al ritorno in bianconero. Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse voci secondo cui Pogba avrebbe rifiutato a gennaio un'offerta di rinnovo facendo pensare ad un possibile addio.

Dall'Inghilterra, però, arrivano ora notizie poco incoraggianti per i club che lo corteggiano.

In particolare è 'ESPN' a fare il punto sul futuro del centrocampista campione del mondo. L'emittente britannica spiega infatti che i dirigenti dello United potrebbero prendere in considerazione una trattativa con il Real Madrid che coinvolga Gareth Bale, obiettivo di lunga data dei 'Red Devils', ma al momento è una possibilità veramente remota, ai limiti dell'impossibile. Questo perché il club inglese ed il manager Solskjaer sarebbero d'accordo sulla posizione fondamentale di Pogba al centro del progetto e non avrebbero alcuna intenzione di privarsene in questa fase. Anzi, sempre secondo 'ESPN' a breve dovrebbe arrivare anche un annuncio pubblico da parte del Manchester United nel quale verrà ribadita l'intenzione di tornare ai vertici ricostruendo una grande squadra a partire proprio da quello che è il migliore elemento in rosa.

