MILAN INFORTUNIO DONNARUMMA PAQUETA ULTIME / Non è sicuramente il momento migliore per il Milan, diciamo così. Il pareggio interno con l'Udinese mette in bilico la qualificazione alla prossima Champions League con il rischio concreto di sorpasso da parte della Lazio ed in vista del big match contro la Juventus sabato pomeriggio i rossoneri devono fare i conti con l'infermeria pienissima.

Dalla gara di 'San Siro' sono usciti infortunati infatti anche Gigio Donnarumma e Paqueta che come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it si sottoporranno questa mattina ad esami strumentali per capire l'entità dei rispettivi problemi e quindi i tempi di recupero. L'esito degli esami si avrà poi tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Per il portiere la speranza è che si sia fermato in tempo e, dunque, di poterlo schierare già contro i bianconeri, mentre per il brasiliano è stata evidenziata una distorsione tibio tarsica alla caviglia destra che salvo sorprese non sarà smaltita in così pochi giorni.

Un altro che rischia di essere in dubbio è Franck Kessie, che a causa di un'infiammazione al ginocchio ieri è dovuto andare in tribuna. Per Conti è previsto il rientro in gruppo con Suso e RicardoRodriguez che sarebbero al momento i due giocatori più recuperabili per le prossime gare.

dall'inviato Michael Cuomo

