CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Finalmente ci siamo. Dopo una lunga telenovela, destinata a proseguire sul fronte mercato, l'Inter ritrova Mauro Icardi. Il forte attaccante, dopo la rimozione della fascia da capitano, ha saltato le ultime dieci partite ufficiali dei nerazzurri, che stasera lo riavranno a disposizione per il match contro il Genoa. Così, nonostante il parere sfavorevole di molti tifosi, che ne stanno chiedendo a gran voce l'addio, Spalletti darà una nuova possibilità a 'Maurito', chiamato a spingere il suo club verso il mantenimento del terzo posto in classifica.

Calciomercato Inter, la Juve su Icardi: le ultime

Ad oggi, malgrado il riavvicinamento, resta comunque difficile ipotizzare la permanenza di Icardi, che attende ancora l'offerta di rinnovo promessa da Marotta in diretta tv alla moglie-agente Wanda Nara. Intanto, il caso scatenatosi e la lunga assenza dal rettangolo verde, ha fatto precipitare la valutazione di Icardi, che adesso si aggira sui 60 milioni di euro. La nuova cifra potrebbe quindi rendere ancora più allettante il suo acquisto. Così, se in Italia è la Juventus la squadra più vigile e propensa a intavolare una futura trattativa, all'estero potrebbero farsi avanti alcune big inglesi (Manchester United e Chelsea in pole) e spagnole (Real Madrid su tutte). Stasera una nuova puntata, ma la lunga telenovela è destinata a regalare altri colpi di scena nei prossimi mesi.

