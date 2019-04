CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Tutt'altro che salda la posizione di Arturo Vidal al Barcellona. Acquistato la scorsa estate dal BayernMonaco per 20 milioni di euro anticipando la concorrenza di diversi club tra cui soprattutto l'Inter, il cileno ha collezionato un totale non indifferente di 40 presenze in blaugrana ma nell'ottica della rivoluzione prevista dal club a centrocampo viene già considerato come un possibile elemento in uscita della prossima sessione.

Tant'è che nei giorni scorsi è riemersa anche l'ipotesi di un nuovo interessamento da parte dell'Inter per Vidal in estate . Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Secondo quanto riferisce in Argentina l'emittente 'Fox Sports', però, c'è una concorrente agguerrita per i nerazzurri nella corsa all'ex Juventus. Il BocaJuniors è infatti alla ricerca di un profilo di spessore internazionale cui affidare le chiavi della squadra con l'obiettivo di trionfare in Libertadores e sarebbe in pressing proprio su Arturo Vidal. Pronta un'offerta da 18 milioni di euro al Barça mentre si cerca di convincere anche lo stesso giocatore che a maggio compirà 32 anni.

