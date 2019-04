CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO ROGERIO DE LIGT / Non sarà (salvo sorprese al momento non in programma) Moise Kean l'asso nella manica della Juventus per battere la concorrenza e convincere l'Ajax a cedere Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, Rogerio per arrivare a de Ligt

Il gioiello classe 2000 continua a segnare e ha definitivamente convinto tutti in bianconero, per questo il Ds Fabioavrebbe deciso di bloccarlo escludendolo da ogni possibile trattativa in vista anche degli incontri che faranno entrare nel vivo la questione del rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2020. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui i vertici juventini avrebbero dunque cambiato strategia nella corsa al capitano dell'Ajax che al momento è fortemente insidiata dal pressing del Barcellona. Secondo il quotidiano torinese infatti, i 'Lancieri' dopo de Jong (già ufficiale al Barcellona) e de Ligt perderanno con ogni probabilità anche il terzino Tagliafico e dunque sono alla ricerca di un sostituto. La Juventus, da parte sua, può vantare la proprietà del cartellino di un prospetto come Rogerio che al Sassuolo si sta imponendo tanto da attirare le attenzioni di diversi club, dal Chelsea al Newcastle passando per il Wolverhampton, pronti a spendere anche 20-25 milioni per averlo. Un incastro sul quale la 'Vecchia Signora' starebbe dunque ragionando, con una proposta che comprenderebbe quindi circa 50 milioni di euro, il cartellino di Rogerio più alcuni bonus per superare il Barcellona e chiudere l'affare de Ligt. Proposta che però non è detto che possa bastare, per questo va avanti il pressing serrato sull'agente Mino Raiola mentre si tiene viva anche l'ipotesi Ruben Dias del Benfica, sul quale intanto è spuntato forte l'Atletico.

