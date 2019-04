CAGLIARI JUVENTUS PJANIC / Al termine di Cagliari-Juventus ha parlato Pjanic.

Il centrocampista ha esaltato le doti del compagni: "Ho la fortuna di avere tanti compagni in squadra - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo avuto troppa sfortuna per questi infortuni, Bentancur sta crescendo bene, mi piace tanto e sono certo che farà meglio negli anni, ha fatto un grande salto di qualità. Capisce le mie giocate.ad Amsterdam? E' nato per queste partite, speriamo di averlo, deciderà il suo fisico. E' un giocatore che si conosce abbastanza bene e saprà se ci sarà"